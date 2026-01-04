Perché non ha funzionato l’antincendio Crans Montana gravi indizi sulla sicurezza

A tre giorni dalla notte che ha sconvolto Crans Montana, emergono importanti indizi sulla sicurezza antincendio. Analizzare le cause e le eventuali responsabilità è fondamentale per comprendere cosa non abbia funzionato e prevenire future emergenze. In questo momento di riflessione, è essenziale un approccio obiettivo e accurato, volto a chiarire le circostanze e le eventuali lacune nelle misure di sicurezza adottate.

A tre giorni dalla notte che ha sconvolto la Svizzera, il tempo del cordoglio inizia lentamente a intrecciarsi con quello delle responsabilità. A Crans-Montana, dove il rogo ha spezzato la vita di 40 ragazzi poco più che adolescenti e ne ha feriti altri 119 mentre festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, emergono ora i primi, pesantissimi sospetti. Quelli che il Corriere della Sera definisce: “ gravi indizi di colpevolezza”. La tragedia di San Silvestro, la più grave mai registrata nel Paese, non appare più soltanto come una fatalità, ma come l’esito di una catena di errori e mancanze che la magistratura sta iniziando a ricostruire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, Tajani: Non ha funzionato qualcosa per quanto riguarda la sicurezza. Un dramma – Il video Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno a Bolzano: la festa in piazza Vittoria ha funzionato Possiamo dirlo senza giri di parole: la festa in piazza a Bolzano ha funzionato. E la cosa interessante è che ha funzionato proprio perché c’era, non perché sia stata cancellata o sterilizzata.Un risu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.