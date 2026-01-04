L'intervento statunitense contro Maduro, presentato come difesa contro il narcotraffico, cela anche motivazioni geopolitiche ed economiche. La questione del petrolio e il richiamo alla Dottrina Monroe mostrano un quadro complesso di interessi e strategie che vanno oltre le dichiarazioni ufficiali. Questo articolo analizza i fattori reali dietro l'azione americana, evidenziando le implicazioni per la regione e gli equilibri internazionali.

La cattura di Maduro viene presentato da Trump come un atto di difesa della popolazione americana contro il narcotraffico: ma l'azione ha una valenza geopolitica ed economica profonda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché gli americani hanno attaccato? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe» | L'atto d'accusa

Leggi anche: Perché gli americani hanno attaccato? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe» | L'atto d'accusa Usa a Maduro

Leggi anche: Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolio,il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolioil pretesto della droga la Dottrina Monroe | cosa c' è dietro la decisione di Trump; Perché gli americani hanno attaccato? Il petrolio il pretesto della droga la Dottrina Monroe | L' atto d' accusa Usa a Maduro; Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolioil pretesto della droga la Dottrina Monroe | cosa c' è dietro la mossa di Trump; La storia Perché Trump ha attaccato il Venezuela | le prime minacce le pressioni economiche e le accuse di narcotraffico.

PERCHÉ IN ITALIA CI SONO SEMPRE MENO INSEGNANTI LATINO AMERICANI Nel 1990 decisi che era tempo di smettere di andarmene in giro per il mondo e scelsi Roma come luogo di adozione. Mi sembrava la città ideale dove poter coltivare le mie am - facebook.com facebook