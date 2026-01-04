Perché anche Asllani può già tornare all'Inter dopo averlo prestato al Torino pochi mesi fa

Il Torino sta considerando di anticipare il ritorno di Kristjan Asllani, prestato dai nerazzurri pochi mesi fa. Con un rendimento al di sotto delle aspettative e un cambiamento nella gestione, l'Inter potrebbe riaccoglierlo già a breve. Questa possibilità si inserisce in un contesto di valutazioni strategiche e di mercato, che potrebbero influenzare il futuro del centrocampista nel club milanese.

