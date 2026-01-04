Perché anche Asllani può già tornare all'Inter dopo averlo prestato al Torino pochi mesi fa
Il Torino sta considerando di anticipare il ritorno di Kristjan Asllani, prestato dai nerazzurri pochi mesi fa. Con un rendimento al di sotto delle aspettative e un cambiamento nella gestione, l'Inter potrebbe riaccoglierlo già a breve. Questa possibilità si inserisce in un contesto di valutazioni strategiche e di mercato, che potrebbero influenzare il futuro del centrocampista nel club milanese.
Il Torino sta valutando la chiusura anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Tra rendimento sotto le attese, cambio di dirigenza e precedenti recenti, l'Inter potrebbe ritrovarsi il centrocampista dopo appena sei mesi.
CLAMOROSO! Il Torino sta seriamente considerando l’interruzione anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese tornerebbe all’Inter. La decisione finale sarà presa dopo la partita di campionato contro il Verona. - Matteo Moretto - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calcomercato Asllani, il coraggio di restare sé stessi C’è chi torna a casa con la coda tra le gambe. E chi torna con la schiena dritta, lo sguardo fiero, e la consapevolezza di non aver mai tradito la propria idea di calcio. Kris x.com
