Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito a una situazione giudiziaria complessa, definita dall’avvocata dell’imprenditore “grave”. Nonostante le accuse, Signorini si presenta come una persona composta e fiduciosa nel lavoro della magistratura, confidando che la verità emergerà con chiarezza. La decisione di autosospendersi riflette un atteggiamento di responsabilità e rispetto per il procedimento in corso.

Alfonso Signorini composto, misurato, apparentemente saldo. È l’immagine che i suoi legali hanno restituito fin dall’inizio dello scandalo che ha macchiato il suo nome, parlando di un uomo sereno, fiducioso nel lavoro della magistratura e convinto che la verità, alla fine, troverà la sua strada. Ma – a quanto pare – dietro questa calma istituzionale si nasconde una ferita più profonda, meno giuridica e infinitamente più umana: quella lasciata dalla gogna mediatica. Le accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno hanno innescato un meccanismo ormai tristemente noto, dove l’indagine giudiziaria corre su binari paralleli rispetto al tribunale dei social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, l’avvocata: “Situazione grave”

Perché Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione; Insulti a Signorini Moralista ipocrita! | ecco chi l’ha detto e perché è così furiosa con lui.

Alfonso Signorini, la richiesta sul Grande Fratello: “Non la sopportava più” - L’8 luglio, durante la serata con la stampa, Pier Silvio Berlusconi presenta i palinsesti Mediaset: ci si aspetta maggiori chiarimenti in merito alle indiscrezioni legate al Grande Fratello. dilei.it

Signorini Autosospeso: Codacons & Mediaset si esprimono dopo le dichiarazioni di Corona | RUVIDO 233

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno intimato a Facebook, Youtube, Instagram e Tik Tok di rimuovere le ricostruzioni fatte da Fabrizio Corona. Gli avvocati chiedono di bloccare la diffusione delle puntate di «Falsissimo», perché contengono fatti e dati per i q - facebook.com facebook

Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com