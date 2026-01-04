Per Maduro e la moglie 4 capi d' accusa Incriminato anche il figlio e altre 3 persone
Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici quattro capi d’accusa a carico di Nicolás Maduro e della sua famiglia, tra cui il suo figlio e altre tre persone. L’accusa sostiene che il presidente venezuelano abbia diretto un governo coinvolto in un’intensa rete di traffico di droga, contribuendo all’importazione di grandi quantità di cocaina negli Stati Uniti. Questa vicenda solleva questioni sulla legalità e sulla stabilità politica in Venezuela.
Un atto d'accusa del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ora reso pubblico, accusa il presidente venezuelano Nicolás Maduro di aver guidato un "governo corrotto e illegittimo" alimentato da una vasta operazione di traffico di droga che ha inondato gli Stati Uniti con migliaia di tonnellate di cocaina. L'arresto di Maduro e di sua moglie in una sorprendente operazione militare avvenuta sabato mattina in Venezuela ad opera della Delta Force dell'esercito Usa prepara il terreno per una dura prova per Washington per ottenere una condanna in un'aula di tribunale. Maduro e la moglie Cilia Flores è stato rinchiuso nel carcere di Brooklyn, a New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, esulta la Nobel Machado: «Siamo pronti». Maduro e la moglie catturati: verso il processo a NY anche per il figlio – La diretta
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Venezuela». Media: «Cattura negoziata» | Cnn: «In corso i preparativi per portarlo a New York, dove verrà incriminato»
Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Nicolás Maduro catturato dagli USA e portato fuori dal Venezuela: che cosa sappiamo finora; Maduro verrà regolarmente processato negli Stati Uniti; Atto d’accusa degli Stati Uniti contro il presidente venezuelano Maduro, la moglie è stata svelata.
Per Maduro e la moglie 4 capi d'accusa. Incriminato anche il figlio è altre 3 persone - Un atto d'accusa del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ora reso pubblico, accusa il presidente venezuelano Nicolás Maduro di ... iltempo.it
Venezuela, di cosa sono accusati dagli Usa Maduro e sua moglie - La giustizia statunitense ha incriminato il presidente e i vertici del regime venezuelano, inclusa la moglie Cilia Flores, per narco- tg24.sky.it
La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una casa-copia come ‘palestra’ - A detta di Trump, il presidente venezuelano si trovava in una "fortezza" insieme alla moglie Cilia Flores. msn.com
Il destino di Maduro e della moglie Cilia in una cella del supercarcere di Brooklyn: «Mangione tra i dteenuti» x.com
"Maduro tenta di rifugiarsi in una specie di bunker. Ma fa pochi passi, si volta verso la moglie immobile nel letto. E viene bloccato" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.