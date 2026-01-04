Pensioni in ritardo a gennaio 2026 | cosa succede in Italia e quando arrivano i soldi

A gennaio 2026, i pagamenti delle pensioni in Italia potrebbero essere leggermente ritardati rispetto alla normale data del primo giorno bancabile del mese. Questa variazione, di entità contenuta, riguarda le modalità di distribuzione dei fondi e può influire sulla disponibilità delle somme. È importante conoscere le tempistiche aggiornate per organizzare al meglio le proprie esigenze finanziarie durante questo periodo.

A gennaio 2026 i pagamenti delle pensioni subiscono un lieve ritardo rispetto alla consueta scadenza del primo giorno bancabile del mese. La variazione è legata al fatto che il 1° gennaio, giorno di Capodanno, è festivo e che una disposizione normativa sposta automaticamente l'accredito al secondo giorno bancabile utile. Per i pensionati che ricevono l'assegno su conto corrente bancario o postale, compresi Libretto postale e Postepay Evolution, l' accredito della pensione scatterà lunedì 5 gennaio 2026. La data è valida su tutto il territorio nazionale e riguarda tutte le prestazioni pensionistiche gestite dall' Inps.

