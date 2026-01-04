Pensioni dal 2026 come orientarsi | conviene il fondo Espero? Differenze tra TFS e TFR Perché lo Stato mi trattine il 2,5%?

Nel dibattito sulle pensioni dal 2026, è importante comprendere le differenze tra TFS e TFR e valutare se convenga optare per il fondo Espero. Inoltre, si è discusso delle trattenute statali, come il 2,5%, e delle novità previdenziali nel settore scuola. Questo articolo riassume le principali informazioni emerse durante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con l’obiettivo di offrire una guida chiara e informativa.

Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stato affrontato un ampio ventaglio di temi legati alla previdenza nel comparto scuola. In particolare, si è discusso delle prospettive pensionistiche individuali, del funzionamento del Fondo Espero e delle opzioni tra TFR e TFS. L'intervento ha offerto spunti utili per comprendere il quadro attuale e le scelte da compiere.

Il pagamento delle pensioni a gennaio è in leggero ritardo (ma è la normalità). Piuttosto, cambiano le cifre: le simulazioni sugli assegni pensionistici per il 2026 - facebook.com facebook

