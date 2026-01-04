Pensioni 2026 perché il pagamento di gennaio è in ritardo

A gennaio 2026, i pagamenti delle pensioni hanno subito un lieve ritardo rispetto alla consueta data di accredito, prevista per il primo giorno bancabile del mese. Questa variazione può essere causata da diversi fattori amministrativi o logistici, ma si tratta di un fenomeno limitato nel tempo e non influirà sull'importo spettante ai pensionati. È importante monitorare eventuali comunicazioni ufficiali per aggiornamenti sulla situazione.

A gennaio 2026, i pagamenti delle pensioni registrano un lieve ritardo rispetto alla norma, che prevede l'accredito il primo giorno bancabile del mese. Poiché il 1° gennaio è festivo, una disposizione normativa sposta tutto al secondo giorno bancabile. Per chi riceve la pensione su conto corrente bancario o postale (Libretto o Postepay Evolution), l'accredito avviene lunedì 5 gennaio 2026.Diverso il calendario per chi ritira in contanti agli uffici postali: il pagamento è anticipato e scaglionato in ordine alfabetico per cognome, a partire da sabato 3 gennaio: 3 gennaio: cognomi dalla A alla B 4 gennaio: cognomi dalla C alla D 5 gennaio: cognomi dalla E alla K 7 gennaio: cognomi dalla L alla P 8 gennaio: cognomi dalla Q alla Z Nel cedolino di gennaio 2026 saranno applicate diverse novità.

