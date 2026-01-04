Pellini | Un progetto con il Pnrr per mettere alberi in circonvallazione

Ugo Pellini, botanico ed ex assessore, illustra un progetto finanziato dal PNRR dedicato alla riqualificazione degli spazi urbani. L’intervento mira a piantare alberi lungo la circonvallazione, riducendo le aree prive di vegetazione che oggi caratterizzano i viali, analogamente ai negozi del centro storico, spesso vuoti al 30%. L’obiettivo è migliorare l’ambiente urbano attraverso un intervento sostenibile e pianificato.

Pubblichiamo i tratti salienti di un intervento del botanico ed ex assessore Ugo Pellini. "Come i negozi in centro storico, vuoti al 30%, i viali della circonvallazione sono privi di alberi; le fallanze, i buchi occupati un tempo da piante, superano le postazioni dove queste sono presenti. Come ricorda Paolo Formentini, "in una strada urbana non alberata vi sono da 10.000 a 12.000 particelle di particolato atmosferico per litro d’aria; in una stessa strada alberata ve ne sono da 1.000 a 3.000. Occorre un grosso sforzo per una corretta forestazione urbana ". Nella nostra Circonvallazione la situazione degli alberi era già tragica nel 2009; nel loro censimento erano stati rilevati 988 esemplari e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

