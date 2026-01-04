Pellegrino cresce a Parma | numeri da centravanti vero e futuro da uomo mercato

Mateo Pellegrino, giovane talento cresciuto a Parma, si sta affermando nel calcio italiano dopo appena un anno nel paese. Con numeri promettenti e una crescita costante, il suo percorso si configura come un interessante investimento per il futuro. La sua evoluzione dimostra capacità e determinazione, elementi fondamentali per affermarsi come un possibile protagonista nel panorama calcistico nazionale.

Mateo Pellegrino è arrivato in Italia da appena un anno, ma ha già lasciato un’impronta riconoscibile. Il Parma lo ha pescato in Argentina investendo circa 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita da riconoscere al Vélez Sarsfield. Una scommessa ragionata, costruita su caratteristiche precise: fisicità, gioco spalle alla porta e capacità di far salire la squadra. Classe 2001, 1,92 di altezza, Pellegrino ha impiegato poco tempo per ritagliarsi spazio in Emilia. Il suo primo impatto con la Serie A è stato più che positivo: tre gol nei primi sei mesi, reti pesanti che hanno contribuito in maniera concreta alla salvezza del Parma. 🔗 Leggi su Como1907news.com

