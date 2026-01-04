Pedullà | Il Milan ha vinto e conta vincere Ha trovato il lampo con Leao e…
Nel suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà analizza la recente vittoria del Milan, evidenziando il momento positivo della squadra e l’importanza di mantenere la continuità. Nel commento si soffermano anche le problematiche legate a Christopher Nkunku, offrendo un quadro completo sulla situazione attuale del club e sulle prospettive future. Un approfondimento sobrio e puntuale per seguire da vicino le dinamiche del Milan.
Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha pubblicato un video dove ha voluto commentare la vittoria del Milan ma non solo: discussa anche la situazione legata a Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Pedullà | Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3 4 mesi in Italia Si è sbloccato a livello psicologico.
Pedullà soddisfatto: "Il Milan ha vinto e conta vincere, nonostante le tante assenze"
