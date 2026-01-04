Pedullà | Il Milan ha vinto e conta vincere Ha trovato il lampo con Leao e…

Nel suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà analizza la recente vittoria del Milan, evidenziando il momento positivo della squadra e l’importanza di mantenere la continuità. Nel commento si soffermano anche le problematiche legate a Christopher Nkunku, offrendo un quadro completo sulla situazione attuale del club e sulle prospettive future. Un approfondimento sobrio e puntuale per seguire da vicino le dinamiche del Milan.

10 vittorie in 16 partite: ogni volta che è successo, il Milan non è mai andato sotto il quarto posto - Il Milan ha vinto 10 partite nella Serie A 2025/26; in precedenza, i rossoneri hanno superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali in 23 occasioni e in tutte queste non hanno mai chiuso ... milannews.it

Ha vinto la Lega (Serie A): Milan e Como giocheranno in Australia - La sfida di campionato tra Milan e Como si disputerà a Perth segnando una prima volta storica per il calcio italiano ed europeo. panorama.it

Pedullà soddisfatto: “Il Milan ha vinto e conta vincere, nonostante le tante assenze”

Lo scrive Pedullà. Konur: Roma, Milan, Atalanta, Betis, West Ham monitorano la situazione. Il Napoli chiede 30 milioni. - facebook.com facebook

Pedullà: “Il Milan sta cercando un difensore” x.com

