Pediatri medici di Medicina generale e uffici per il pubblico | gli orari in vista dell' Epifania

In occasione dell’Epifania, le Aziende sanitarie ferraresi comunicano gli orari di apertura di pediatri, medici di medicina generale e uffici pubblici. Le informazioni dettagliate riguardano i servizi garantiti nei giorni a ridosso delle festività, fino al 6 gennaio. Questa guida vuole supportare cittadini e famiglie nella pianificazione delle visite e delle esigenze sanitarie durante il periodo festivo.

In vista delle prossime festività, le Aziende sanitarie ferraresi danno notizia dei servizi garantiti nei prossimi giorni e fino al 6 gennaio. Sono sempre garantiti i servizi di emergenza, pronta disponibilità e servizi essenziali. L'Ufficio patenti e dell'Ufficio invalidità di Medicina legale.

