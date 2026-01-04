Pedemontana arriva a Barlassina un quartiere isolato dall’oratorio | Strada rubata ai ragazzi

L’arrivo di Pedemontana a Barlassina rappresenta un cambiamento importante per il quartiere, fino a ora isolato e distante dai principali servizi. La nuova infrastruttura, spesso associata al pagamento del pedaggio, ha suscitato diverse opinioni tra i cittadini. Tuttavia, al di là delle questioni economiche, c’è un aspetto meno evidenziato: l’impatto sulla mobilità e sul collegamento con il territorio, che merita attenzione e analisi approfondita.

Barlassina (Monza e Brianza) – “Tutti pensano a Pedemontana e al pagamento del pedaggio. La verità è un’altra. Noi oggi rubiamo ai ragazzi una strada e li isoliamo completament e”. È lo sfogo del sindaco Paolo Vintani, che ha espresso tutta la sua amarezza sulla pagina Facebook del Comune per invitare tutti a ripensare alle priorità e, allo stesso tempo, a farsi portatori di proposte perché la vita cittadina possa non essere sconvolta dall’autostrada. "Cambieranno le nostre abitudini”. “Il tema – spiega il sindaco – sembrava dormiente da 25 anni, come un drago in un’antica grotta: sbuffava e rantolava, ma nessuno aveva mai visto nulla di concreto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana arriva a Barlassina, un quartiere isolato dall’oratorio: “Strada rubata ai ragazzi” Leggi anche: Quartiere Ferrovia, arriva l'ordinanza anti-alcol: stop al consumo in strada Leggi anche: Chiuso oratorio di Mazzo, “quartiere ostaggio dei maranza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pedemontana arriva a Barlassina, un quartiere isolato dall’oratorio: “Strada rubata ai ragazzi”. Pedemontana arriva a Barlassina, un quartiere isolato dall’oratorio: “Strada rubata ai ragazzi” - Lo sfogo del sindaco Paolo Vintani sulla pagina Facebook del Comune: “Pronto a costruire un ponte ... msn.com

Arriva il maxi cantiere, giù il ponte: i ragazzi rimangono isolati e non possono più incontrarsi - Lo spiega il sindaco in un lungo post sui social: "Chi progetta strade pensa ai flussi, raramente pensa alle relazioni" ... monzatoday.it

Pedemontana e giovani isolati: il racconto del sindaco tra cantieri, fragilità e “strade rubate” - «La miseria umana non è solo sanitaria – scrive – e attraversa tutti i ceti sociali. mbnews.it

La Provincia Unica TV. . Si apre un anno decisivo per i cantieri di Pedemontana in Brianza: attesa per i prossimi lavori nell’area del Seveso, mentre a Barlassina aumenta la preoccupazione per la temporanea eliminazione del ponte per Camnago. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.