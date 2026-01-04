Peccato per il finale dalla Curva Sud Gasperini | Dispiaciuto di leggerlo non c’era altra possibilità

Gian Piero Gasperini esprime dispiacere per il finale della partita, riconoscendo che non c’era altra scelta. A Bergamo, il risultato ha lasciato un senso di amarezza, ma la Curva Nord ha ringraziato il tecnico per i nove anni di collaborazione. Un gesto che testimonia il rispetto e l’affetto della tifoseria, anche in momenti di difficoltà.

Bergamo. Un ritorno amaro per il risultato, mitigato in parte dal messaggio della Curva Nord esposto a metà primo tempo, un ringraziamento per 9 anni che Gian Piero Gasperini non ha lasciato passare inosservato. La sua Roma esce da Bergamo sconfitta, ma per il tecnico di Grugliasco resta una serata davvero speciale e unica. leggi anche. L'accoglienza Tra applausi e nervosismo, il ritorno a casa di Gasperini: “Dividerci un colpo al cuore, grande emozione ritrovarci”. Atalanta-Roma 1-0, le parole di Gasperini. Le emozioni del ritorno – “C’è la partita, riguarda i 90 minuti, ognuno dà il massimo, poi c’è l’accoglienza per cui non posso che ringraziare tutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Inter Milan, due decisioni opposte sulle coreografie: dalla Curva Nord alla Curva Sud, la doppia anima del derby! Cosa aspettarsi Leggi anche: Curva Nord, oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina: ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta ‘Doppia Curva’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Peccato per il finale dalla Curva Sud, Gasperini: Dispiaciuto di leggerlo, non c'era altra possibilità; Bergamo abbraccia Gasp ma c'è uno striscione polemico: Una bella storia si giudica anche dal finale: peccato; Atalanta Roma, Scalvini sconfigge i ricordi di Gasperini; Calcio: a Bergamo su tre striscioni per Gasperini ce n'è uno polemico. “Peccato per il finale” dalla Curva Sud, Gasperini: “Dispiaciuto di leggerlo, non c’era altra possibilità” - Il tecnico commenta il ritorno a Bergamo: "Quanto abbiamo fatto rimane scolpito, sempre grato a questa gente". bergamonews.it

