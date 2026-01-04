Pd Francavilla Fontana | Nessun attaccamento alla poltrona faremo politica come sempre

Il Pd di Francavilla Fontana ha diffuso una nota riguardante il conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula, sottolineando l’impegno a proseguire la propria attività politica con sobrietà e senza attaccamenti personali. La comunicazione evidenzia l’importanza di un approccio responsabile e costruttivo, in un contesto di sfide sociali e politiche, mantenendo fede ai valori di trasparenza e servizio alla comunità.

Volano gli stracci nel PD a Francavilla: denunciato Maurizio Bruno. - Il Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, nonché ex sindaco della Città degli Imperiali e Consigliere regionale uscente, Maurizio Bruno, al termine di una riunione interna al Partit ... pugliapress.org

Francavilla Fontana, risolta la crisi della maggioranza: al Pd il ruolo di vicesindaco - amministrativa al Comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. msn.com

This little alleyway is in the historic centre of Francavilla Fontana. On maps it is called Vicolo Lupoli, and joins Via S Giovanni with Via Casalino. Questo piccolo vicolo si trova nel centro storico di Francavilla Fontana. Sulle mappe è chiamato Vicolo Lupoli e uni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.