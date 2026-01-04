Pd Francavilla Fontana | Nessun attaccamento alla poltrona faremo politica come sempre
Il Pd di Francavilla Fontana ha diffuso una nota riguardante il conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula, sottolineando l’impegno a proseguire la propria attività politica con sobrietà e senza attaccamenti personali. La comunicazione evidenzia l’importanza di un approccio responsabile e costruttivo, in un contesto di sfide sociali e politiche, mantenendo fede ai valori di trasparenza e servizio alla comunità.
Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria del Pd di Francavilla Fontana in merito al conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula e sulle prospettive politiche per la cittàIn un’epoca che parla di guerre, odio e divisioni, nel nostro piccolo abbiamo provato a coltivare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Riunione del Pd ad alta tensione: volano querele tra De Simone e Bruno; Io minacciato: consigliere Pd querela Maurizio Bruno; Castello Imperiali, colloquio Pd-Denuzzo: il Natale porta consiglio; Crisi politica a Castello Imperiali, tensioni nel PD.
Volano gli stracci nel PD a Francavilla: denunciato Maurizio Bruno. - Il Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, nonché ex sindaco della Città degli Imperiali e Consigliere regionale uscente, Maurizio Bruno, al termine di una riunione interna al Partit ... pugliapress.org
Francavilla Fontana, risolta la crisi della maggioranza: al Pd il ruolo di vicesindaco - amministrativa al Comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. msn.com
