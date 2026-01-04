Pd Francavilla Fontana | Nessun attaccamento alla poltrona faremo politica come sempre

Da brindisireport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd di Francavilla Fontana ha diffuso una nota riguardante il conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula, sottolineando l’impegno a proseguire la propria attività politica con sobrietà e senza attaccamenti personali. La comunicazione evidenzia l’importanza di un approccio responsabile e costruttivo, in un contesto di sfide sociali e politiche, mantenendo fede ai valori di trasparenza e servizio alla comunità.

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria del Pd di Francavilla Fontana in merito al conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula e sulle prospettive politiche per la cittàIn un’epoca che parla di guerre, odio e divisioni, nel nostro piccolo abbiamo provato a coltivare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

pd francavilla fontana nessun attaccamento alla poltrona faremo politica come sempre

© Brindisireport.it - Pd Francavilla Fontana: "Nessun attaccamento alla poltrona, faremo politica come sempre"

Leggi anche: Governo assente (a parte Giuli) alla Prima alla Scala, il governatore Fontana: «Ce ne faremo una ragione» - La diretta

Leggi anche: Si alza il sipario alla Scala. Polemiche per l'assenza del Governo, Fontana: "Ce ne faremo...

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riunione del Pd ad alta tensione: volano querele tra De Simone e Bruno; Io minacciato: consigliere Pd querela Maurizio Bruno; Castello Imperiali, colloquio Pd-Denuzzo: il Natale porta consiglio; Crisi politica a Castello Imperiali, tensioni nel PD.

pd francavilla fontana nessunPd Francavilla Fontana: "Nessun attaccamento alla poltrona, faremo politica come sempre" - La nota dei democratici si riferisce al conferimento della carica di vice sindaca ad Anna Maria Padula e all prospettive politiche per la città ... brindisireport.it

pd francavilla fontana nessunVolano gli stracci nel PD a Francavilla: denunciato Maurizio Bruno. - Il Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, nonché ex sindaco della Città degli Imperiali e Consigliere regionale uscente, Maurizio Bruno, al termine di una riunione interna al Partit ... pugliapress.org

pd francavilla fontana nessunFrancavilla Fontana, risolta la crisi della maggioranza: al Pd il ruolo di vicesindaco - amministrativa al Comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.