Pd attacca Gasperini | Una scusa gli 800 euro

Il Partito Democratico di Ponsacco ha comunicato tramite i propri canali social la revoca della partecipazione del Comune all’associazione Avviso Pubblico. La decisione, annunciata come una presa di posizione politica, segue le recenti dichiarazioni del PD nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Gasperini. La vicenda evidenzia le tensioni tra le forze politiche locali e il confronto su temi di trasparenza e gestione amministrativa.

PONSACCO Il Comune di Ponsacco non fa più parte di Avviso Pubblico. A renderlo noto, con un post polemico sui social, il Partito Democratico, opposizione in consiglio comunale della giunta Gasperini. "Dopo il Tavolo della Pace, il sindaco Gasperini fa uscire il Comune di Ponsacco anche da Avviso Pubblico – scrive il Pd – La spiegazione ufficiale? ’Motivi economici’. Peccato che la quota annuale fosse di 800 euro su un bilancio comunale di 14 milioni. Una giustificazione ridicola. È evidente che le vere ragioni sono politiche. Avviso Pubblico è una rete nazionale nata dopo le stragi di Falcone e Borsellino, che unisce Comuni, Province e Regioni impegnate su tre fronti fondamentali, cioè legalità, lotta alle mafie e contrasto alla corruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

