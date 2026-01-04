Pavia all’alba del 2026 | trentacinque ultracentenari e 2.290 bambini piccoli

Pavia, all'inizio del 2026, presenta un quadro demografico variegato: 29 ultracentenarie e ultracentenari e 2.290 bambini fino a quattro anni. Questi dati riflettono la composizione della popolazione locale, segnando un equilibrio tra le generazioni più anziane e i più giovani. La città si trova così a confrontarsi con sfide e opportunità legate ai propri cambiamenti demografici, in un contesto di continuità e trasformazione.

Ventinove ultracentenarie e sei ultracentenari, mentre sono 2.290 i neonati fino a 4 anni. Sono le due facce della “medaglia” di Pavia entrata nell’anno appena cominciato. Dei 71.297 residenti la maggior parte (5.563) ha dai 55 ai 59 anni, seguita dalla fascia di coloro che hanno dai 50 ai 54 anni (5.355) e dagli over 60 (5.087). In calo anche la popolazione scolastica che vede superiori ancora piene e asili nido sempre più vuoti. Sono 579 con una prevalenza di maschi, infatti, i diciottenni prossimi alla maturità, più numerosi i diciassettenni (584) e soltanto 421 i neonati. Il 14% della popolazione è composto da cittadini stranieri: romeni soprattutto (13,7%), seguiti da ucraini (11,6%) ed egiziani (8,3%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

