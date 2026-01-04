Paura per Loredana Lecciso malore e caduta in stazione Centrale | Grazie a chi mi ha aiutata

Loredana Lecciso ha vissuto un momento di preoccupazione alla stazione di Milano, dove ha accusato un malore e successivamente è caduta. La showgirl ha ringraziato chi le è stato vicino e ha fornito aggiornamenti sulla sua condizione. L’episodio, avvenuto il 4 gennaio 2026, ha suscitato attenzione, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi.

Milano, 4 gennaio 2026 – Momenti di apprensione per Loredana Leccis o, che ha accusato un malore mentre si trovava alla stazione di Milano. A seguito dell’improvviso mancamento – ha spiegato lo stesso personaggio del mondo dello spettacolo – è caduta a terra. La disavventura, che non ha avuto conseguenze, è stata riferita dalla Lecciso a Mara Venier (che di recente si è sottoposta a un intervento a un occhio). Lecciso, 53 anni, è stata ospite oggi (domenica 4 gennaio) della puntata di “Domenica in”, insieme al cantante e compagno Al Bano. Il cantante Al Bano Carrisi e la moglie Loredana Lecciso brindano nella Tenuta Curti Pitrizzi a Cellino San Marco in un' immagine d' archivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata" Leggi anche: Loredana Lecciso, salta l’ospitata a Domenica In: malore in stazione Leggi anche: Domenica In, malore per Loredana Lecciso alla stazione: cosa è successo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Domenica In, malore per Loredana Lecciso alla stazione: cosa è successo - Paura per Loredana Lecciso prima di Domenica In: un malore alla Stazione Centrale di Milano mentre partiva per la diretta Rai. urbanpost.it

“Ho avuto un malore alla stazione mentre partivo per Domenica In”: la disavventura di Loredana Lecciso - La compagna di Al Bano è stata soccorsa alla Stazione Centrale di Milano mentre partiva per Roma. ilfattoquotidiano.it

Come sta Loredana Lecciso dopo il malore a Milano - Loredana Lecciso ha vissuto un attimo di paura alla Stazione Centrale di Milano, mentre era in partenza per Roma per partecipare al programma Domenica In, condotto da Mara Venier. novella2000.it

Mi raccomando, fate i bravi, niente botti domani sera. Non è solo per dormire, è che a tante creature la paura le fa morire . Loredana - facebook.com facebook

La cosa preziosa di oggi su @espressonline è L' erba voglio, un testo che viene da lontano, ripubblicato da @DeriveApprodiEd . Ci dovrebbe ricordare un'epoca in cui si sperava e desiderava. È utile rileggere, in anni in cui si parla solo di sicurezza e di paura x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.