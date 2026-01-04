Paura per Loredana Lecciso malore alla stazione di Milano | soccorsa dalla polizia
Loredana Lecciso è stata soccorsa dalla polizia alla stazione di Milano dopo aver accusato un malore. L'episodio si è verificato oggi, mentre si trovava alla stazione Centrale in attesa del treno. La cantante e showgirl ha ricevuto assistenza sul posto, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.
Momenti di preoccupazione per Loredana Lecciso, che nel corso della giornata di oggi ha accusato un malore mentre si trovava alla stazione Centrale di Milano, in attesa di salire sul treno. La donna si è sentita male, ma è stata immediatamente soccorsa dalle persone che si trovavano presenti e dalle forze dell'ordine. L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato nella mattiana odierna, domenica 4 gennaio. A quanto pare la donna era diretta a Roma per prendere parte alla puntata di Domenica In, ma è stata male. La Lecciso è poi riuscita a raggiungere gli studi di Roma, e a partecipare alla puntata insieme ad Al Bano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
