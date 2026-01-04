Loredana Lecciso è stata soccorsa dalla polizia alla stazione di Milano dopo aver accusato un malore. L'episodio si è verificato oggi, mentre si trovava alla stazione Centrale in attesa del treno. La cantante e showgirl ha ricevuto assistenza sul posto, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

Momenti di preoccupazione per Loredana Lecciso, che nel corso della giornata di oggi ha accusato un malore mentre si trovava alla stazione Centrale di Milano, in attesa di salire sul treno. La donna si è sentita male, ma è stata immediatamente soccorsa dalle persone che si trovavano presenti e dalle forze dell'ordine. L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato nella mattiana odierna, domenica 4 gennaio. A quanto pare la donna era diretta a Roma per prendere parte alla puntata di Domenica In, ma è stata male. La Lecciso è poi riuscita a raggiungere gli studi di Roma, e a partecipare alla puntata insieme ad Al Bano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Loredana Lecciso, malore alla stazione di Milano: soccorsa dalla polizia

Leggi anche: Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata"

Leggi anche: Domenica In, malore per Loredana Lecciso alla stazione: cosa è successo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata" - Il volto dello spettacolo stava per prendere il treno da Milano a Roma per partecipare a “Domenica In” insieme ad Al Bano, al quale è legata da oltre venti anni. ilgiorno.it