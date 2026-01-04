Paura per il bimbo solo sul treno La mamma dimentica uno dei figli Task-force per bloccare il convoglio

Un episodio di preoccupazione si è verificato su un treno, quando una madre ha dimenticato uno dei figli a bordo. La situazione ha richiesto l’intervento di una task-force per bloccare il convoglio e garantire la sicurezza del bambino. Un episodio che sottolinea l’importanza di attenzione e responsabilità nei momenti di viaggio con i minori.

Altro che "Mamma ho perso l'aereo", lo spassoso film con Macaulay Culkin: stavolta invece che in volo, un bambino si è ritrovato dimenticato a bordo di un treno e ne sono seguiti momenti di autentica apprensione. Momenti di grande paura vissuti l'altra sera al piazzale della stazione ferroviaria di Monza. Pericolo soltanto sfiorato, però, grazie alla collaborazione e al polso dimostrato dagli agenti delle polizie locali di Monza e Seregno per una vicenda che ovviamente avrebbe potuto avere altri esiti ma si è conclusa invece fortunatamente con un lieto fine. Comincia tutto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando una donna – in evidente stato di agitazione – si è rivolta agli genti presenti in stazione, confessando di aver perso il proprio bambino di nove anni, rimasto da solo su un treno diretto a Como.

Monza, bimbo di 9 anni resta solo sul treno: momenti di angoscia, poi il lieto fine - Polizia locale e operatori Trenord fermano il convoglio alla stazione successiva, a Seregno ... msn.com

Bimbo di 9 anni resta bloccato sul treno da solo a Monza - Un bambino di nove anni è rimasto solo su un treno in partenza, dalla stazione di Monza sotto gli occhi della madre e dei fratellini rimasti sulla banchina. ansa.it

