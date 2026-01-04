Pass disabili irregolari intensificati i controlli a Castellammare
A Castellammare di Stabia, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sui pass disabili irregolari. L’obiettivo è prevenire l’uso improprio dei contrassegni e garantire un’occupazione più equa delle aree dedicate alla sosta dei veicoli dei cittadini con disabilità. Queste verifiche riguardano tutto il territorio comunale e mirano a tutelare i diritti di chi ha realmente bisogno di tali agevolazioni.
Tempo di lettura: 2 minuti Uso illegittimo dei contrassegni per la sosta dei veicoli che accompagnano i diversamente abili, scattano i controlli su tutto il territorio di Castellammare di Stabia da parte della Polizia Municipale. Gli agenti, guidati dal colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Vincenzo Sepe, hanno individuato e sanzionato un automobilista che esponeva la copia contraffatta di un contrassegno. In particolare, gli agenti hanno accertato che due autovetture in sosta in via Plinio, a poche decine di metri l’una dall’altra, esponevano contrassegni recanti lo stesso numero di autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
