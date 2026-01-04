Pass disabili irregolari intensificati i controlli a Castellammare

A Castellammare di Stabia, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sui pass disabili irregolari. L’obiettivo è prevenire l’uso improprio dei contrassegni e garantire un’occupazione più equa delle aree dedicate alla sosta dei veicoli dei cittadini con disabilità. Queste verifiche riguardano tutto il territorio comunale e mirano a tutelare i diritti di chi ha realmente bisogno di tali agevolazioni.

