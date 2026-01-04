Partita la Rimini Basket Week | tante sfide con i memorial Fabbri e Garattoni

È iniziata ufficialmente la Rimini Basket Week, un evento dedicato al basket giovanile che si svolge tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. La manifestazione propone diverse sfide e incontri, tra cui i memorial Fabbri e Garattoni, contribuendo a valorizzare il talento e la crescita delle giovani promesse del basket italiano. Un appuntamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

È cominciata ieri, sabato, la Rimini Basket Week, kermesse che trasforma Rimini e Santarcangelo di Romagna nelle Capitali del basket giovanile italiano. Sui parquet romagnoli hanno preso il via nel pomeriggio il 14° Memorial Mario Fabbri - riservato alle selezioni regionali della categoria Under.

