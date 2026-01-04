Parte il girone di ritorno per il Ravenna | a Campobasso per restare in vetta al campionato

Il Ravenna riprende il campionato con la sfida a Campobasso, una delle trasferte più lontane della stagione. L’obiettivo è mantenere la posizione di vertice e proseguire un percorso solido. La partita rappresenta un momento importante nel girone di ritorno, chiedendo ai rossoblù attenzione e concentrazione per affrontare al meglio questa fase cruciale del campionato.

Il Ravenna inizia il girone di ritorno con una delle trasferte più lontane del campionato: Campobasso. In Molise l'obiettivo della squadra di Marchionni è chiaro: bissare la vittoria dell'andata per mantenere il primo posto del girone B di Serie C. Dopo la sconfitta interna del Forlì a opera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Parte il girone di ritorno per il Ravenna: a Campobasso per restare in vetta al campionato Leggi anche: Calcio amatoriale. Campionato romagnolo Uisp, il Forum Livii in vetta al girone Leggi anche: Serie A Gold, parte il girone di ritorno con Junior Fasano-Pallamano Trieste 1970 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il calendario amaranto del girone di ritorno. Il primo marzo il big match con il Ravenna; Cinque­cento chilometri per difendere la vetta: il Ravenna riparte da Campobasso con il mercato sullo sfondo; Ravenna FC in Serie C: la rinascita giallorossa prosegue nel girone di ritorno; Braida dà le indicazioni al Ravenna in vista del girone di ritorno: «Serviranno umiltà e spirito di battaglia». Parte il girone di ritorno per il Ravenna: a Campobasso per restare in vetta al campionato - La squadra giallorossa affronta la trasferta in Molise con l'obiettivo di ripetere il successo dell'andata e mantenere il primo posto in classifica ... ravennatoday.it

Ravenna Il 2026 parte da Campobasso - Marchionni: "Nelle ultime sette gare ne hanno persa una. ilrestodelcarlino.it

Cinque­cento chilometri per difendere la vetta: il Ravenna riparte da Campobasso con il mercato sullo sfondo - Mister Marchionni: «Il girone di ritorno è un campionato a parte» ... ravennaedintorni.it

Ecco il calendario di GENNAIO Si parte in casa con l’inizio del girone di ritorno avversario la Pro Gorizia Due trasferte impegnative contro Chions e Rive d’Arcano-Flaibano Chiusura del mese ancora tra le mura amiche contro Pro Fagagna SU ROSSI S - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.