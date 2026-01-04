Parte il girone di ritorno per il Ravenna | a Campobasso per restare in vetta al campionato

Il Ravenna riprende il campionato con la sfida a Campobasso, una delle trasferte più lontane della stagione. L’obiettivo è mantenere la posizione di vertice e proseguire un percorso solido. La partita rappresenta un momento importante nel girone di ritorno, chiedendo ai rossoblù attenzione e concentrazione per affrontare al meglio questa fase cruciale del campionato.

Il Ravenna inizia il girone di ritorno con una delle trasferte più lontane del campionato: Campobasso. In Molise l'obiettivo della squadra di Marchionni è chiaro: bissare la vittoria dell'andata per mantenere il primo posto del girone B di Serie C. Dopo la sconfitta interna del Forlì a opera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

