Parla mister Maraia Sfidiamo un Siena che vale di più della sua classifica

Il mister Maraia si presenta con determinazione, sottolineando l'importanza della partita contro il Siena. Nonostante la posizione in classifica, il Siena possiede un valore superiore, e questa sfida rappresenta un'occasione per dimostrare il vero potenziale della squadra. L'inizio dell’anno sportivo si apre così con una gara significativa, che richiede concentrazione e impegno, per affrontare una squadra che, secondo il mister, merita più rispetto e considerazione.

"Cominciamo l’anno con una partita importante e bella. Il Siena occupa attualmente una posizione di classifica che non rispecchia i suoi valori. Nel girone di andata ha ottenuto meno punti di quanti ne avrebbe meritati. Ha giocatori importanti in ogni reparto, alcuni dei quali conosciamo molto bene. La ripresa dopo la pausa inoltre è sempre insidiosa per tutti, sia dal punto di vista fisico che mentale. E’ per tutti una partita con incognite, ma sono fiducioso". A parlare il tecnico del Tau Altopascio, Ivan Maraia. "Durante la pausa abbiamo lavorato bene – ha sottolineato il tecnico –, cercando di toccare i giusti tasti dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

