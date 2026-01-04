Parietti sulla tragedia di Crans Montana | Abominevole giudicare la presenza di giovani in una discoteca

La tragedia di Crans Montana solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza dei giovani in ambienti pubblici. Invece di giudizi morali affrettati, è importante riflettere sulla responsabilità di educare i ragazzi a riconoscere e affrontare i rischi reali. Solo un approccio equilibrato e consapevole può contribuire a prevenire incidenti e tutelare la loro incolumità, senza alimentare stereotipi o giudizi preconcetti.

"Invece di esprimere giudizi morali fuori luogo e completamente privi di umanità, bisognerebbe invitare chi ne ha la responsabilità a insegnare davvero ai nostri ragazzi a difendersi dai pericoli reali".Alba Parietti con un post e un video sui suoi canali social esprime prima di tutto il suo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Enrico Galiano sulla tragedia di Crans-Montana: «Quel livore contro i più giovani come ci può stare dentro di voi»

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il cordoglio del Ministro Valditara: “Profonda tristezza per le giovani vittime”

