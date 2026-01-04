Parco Mascagna l’isola pedonale trasformata in parcheggio abusivo

Al Parco Mascagna, all’Arenella, si sta diffondendo un fenomeno di parcheggio abusivo all’interno dell’area pedonale, in particolare durante i fine settimana e le ore serali. Questa situazione rappresenta una forma di inciviltà che compromette la sicurezza e il rispetto delle norme, creando disagio per i residenti e i visitatori. È importante affrontare il problema per garantire un uso corretto dello spazio pubblico e preservare il decoro dell’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al Parco Mascagna, all'Arenella, si sta consolidando una pessima e ormai abituale forma di inciviltà: auto e scooter parcheggiati all'interno dell'area pedonale, soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali. " Veicoli vengono lasciati senza alcun rispetto nel perimetro del parco, arrivando perfino a occupare gli spazi antistanti il cancello della storica chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini. – dichiarano i consiglieri municipali di Europa VERDE Rino Nasti e Luca Bonetti – Un comportamento tanto più grave perché avviene in un'area formalmente pedonale, destinata al verde e alla fruizione pubblica" Si ha la netta sensazione che questa illegalità diffusa sia alimentata dalla consapevolezza di una ridotta presenza della Polizia Locale nelle ore serali, trasformando un luogo pubblico in un parcheggio di fatto tollerato.

