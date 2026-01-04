Paravati di Mileto si prepara ad accogliere nel 2026 l’apertura di Palazzo San Francesco, un complesso destinato a servizi sociali e sanitari. L’opera, promossa dalla fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime”, rappresenta un passo importante per il territorio, dove si evidenzano crescenti esigenze di strutture di supporto per le persone in difficoltà. Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo e attenzione alle necessità della comunità locale.

di Vincenzo Varone – La SFIDA. Il giornale delle idee differenti Le opere di Natuzza Evolo. La storia di un cammino a piedi scalzi verso il cielo Occhi puntati sulla fondazione "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime" dove nel 2026 appena iniziato dovrebbe essere completato in primis "Palazzo San Francesco" che sarà destinato ad offrire una serie di carattere sociale e sanitario rappresenta un punto prioritario in un territorio dove si avverte l'esigenza di avere strutture adeguate a quanti si trovano in stato di bisogno. La volontà dell'ente morale è di completare al più presto l'opera del San Francesco.

© Laprimapagina.it - Paravati di Mileto. Palazzo San Francesco dovrebbe essere aperto nel 2026

Mileto, il sogno di Natuzza inizia a prendere forma nel “villaggio del conforto”.

Cis, Mileto presenta importanti progetti per 23milioni di euro - A queste si aggiunge l’accordo di programma con il Comune di San Calogero, tramite il quale si mira ... zoom24.it

Incidente stradale a Paravati, terribile scontro tra una moto di grossa cilindrata e l’auto del sindaco di Mileto - Grave incidente automobilistico sul tratto della strada statale 18 che dalla periferia sud di Paravati porta allo svincolo di San Calogero. ilvibonese.it

Mileto, nuovo colpo dei carabinieri alla piazza di spaccio di Paravati: pedinamenti e clienti fermati dopo numerose segnalazioni - Sotto la costante guida del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo e del sostituto procuratore titolare del procedimento – che ha disposto la misura cautelare degli arresti ... ilvibonese.it

