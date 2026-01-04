Papa | Garantire sovranità Venezuela

Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione in Venezuela, sottolineando l'importanza di garantire la sovranità del paese. Durante l'Angelus, il Papa ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rispettare l'indipendenza nazionale e di promuovere soluzioni pacifiche per le sfide attuali. Le sue parole invitano alla solidarietà e al dialogo come strumenti fondamentali per sostenere il Venezuela nel suo percorso di stabilità e crescita.

14.23 Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Così Papa Leone XIV all'Angelus. "Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione,rispettando diritti umani e civili. E costruire un futuro sereno di collaborazione,stabilità. Speciale attenzione ai poveri per la dura crisi economica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Venezuela, Papa: “Garantire sovranità del Paese e rispettare i diritti umani” Leggi anche: Papa Leone: “Garantire la sovranità del Venezuela, assicurare lo stato di diritto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, Papa: “Garantire sovranità del Paese e rispettare i diritti umani” - ''Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela, il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a sup ... msn.com

Venezuela: Papa, garantire sovranita' e rispettare i diritti umani e civili - 'Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. ilsole24ore.com

L’appello del Papa: «Garantire sovranità e diritti umani in Venezuela» - Durante l’Angelus, Leone XVI ha parlato della situazione in Venezuela: «Seguo sviluppi con animo colmo di preoccupazione». editorialedomani.it

L'appello del Papa: "Garantire la sovranità in Venezuela, assicurare lo stato di diritto. Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione". #ANSA - facebook.com facebook

L'appello del Papa: "Garantire la sovranità in Venezuela, assicurare lo stato di diritto. Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione". #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.