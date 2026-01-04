Panieri e l’anno delle elezioni | Un bis per Bretella e ponte Ausl nuovo arrivo ai vertici

Nel 2024, l’attenzione si concentra sui progetti di infrastrutture e sulla gestione sanitaria locale. Il sindaco Marco Panieri annuncia l’arrivo dello studio di fattibilità per il nuovo ponte sul Santerno e il rinnovo della direzione dell’Ausl, segnando un anno di appuntamenti importanti per lo sviluppo e l’organizzazione del territorio. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici della comunità.

Un mandato-bis per "chiudere la partita Bretella e aprire quella del ponte". Lo auspica il sindaco Marco Panieri, che nella consueta intervista di inizio anno con il Carlino annuncia appunto l’arrivo dell’atteso studio di fattibilità per il futuro attraversamento sul Santerno (oltre a quello da rifare alla Tosa) e, sul fronte sanitario, la nomina del nuovo direttore di distretto dell’Ausl. Nessun mea culpa sul centro storico ("È più vissuto rispetto a cinque anni fa grazie alla riapertura di importanti locali di proprietà del Comune") e lo sguardo rivolto a una campagna elettorale da aprire assieme al presidente della Regione, Michele de Pascale, per "ribadire un legame importante con la nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panieri e l’anno delle elezioni: "Un bis per Bretella e ponte . Ausl, nuovo arrivo ai vertici" Leggi anche: Montevarchi. La bretella tra il Ponte Leonardo e viale Matteotti ancora al centro delle polemiche Leggi anche: Via ai lavori per la bretella Pedrengo-Scanzo: “Giornata storica”. Pronta tra un anno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Pd punta al Panieri-bis. C’è il sì alla ricandidatura - Tinti, segretario locale: "Ricordiamo alla destra che qui in città non si passa". ilrestodelcarlino.it Il brindisi di fine anno. Panieri ‘stappa’ la corsa verso le amministrative: "È ora di sfidare Vacchi" - Occhi sulle elezioni primaverili: "Nessun campo largo con il M5s attuale". msn.com Giuliana Panieri è una delle voci più autorevoli nel campo della geologia marina artica. Dopo oltre dieci anni di attività accademica presso l’Università Artica di Tromsø, in Norvegia, ha assunto lo scorso anno la direzione del CNR Istituto di Scienze Polari. In - facebook.com facebook

