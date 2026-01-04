Palpeggiata nel sottopasso in pieno giorno l' incubo di una 32enne romana

Una donna di 32 anni è stata vittima di una molestia in un sottopassaggio di Roma, avvenuta durante il giorno. L’episodio si è verificato mentre la vittima passeggiava normalmente, senza immediato controllo sul gesto di uno sconosciuto. La vicenda evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza negli spazi pubblici, affinché simili episodi possano essere prevenuti e affrontati con efficacia.

Palpeggiata in pieno giorno da uno sconosciuto mentre stava passeggiando lungo il sottopassaggio ferroviario. Vittima una romana di 32enne, che è stata avvicinata da un 23enne originario dell'Egitto. Il giovane è stato poi individuato dagli agenti e arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

Roma, tenta di violentare una donna di 32 anni in un sottopasso in pieno giorno arrestato un 23enne egiziano con regolare permesso di soggiorno che lavora in un kebab Il problema non sono solo i clandestini. x.com

