Palpeggiata nel sottopasso in pieno giorno l' incubo di una 32enne romana

Una donna di 32 anni è stata vittima di una molestia in un sottopassaggio di Roma, avvenuta durante il giorno. L’episodio si è verificato mentre la vittima passeggiava normalmente, senza immediato controllo sul gesto di uno sconosciuto. La vicenda evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza negli spazi pubblici, affinché simili episodi possano essere prevenuti e affrontati con efficacia.

Palpeggiata in pieno giorno da uno sconosciuto mentre stava passeggiando lungo il sottopassaggio ferroviario. Vittima una romana di 32enne, che è stata avvicinata da un 23enne originario dell’Egitto. Il giovane è stato poi individuato dagli agenti e arrestato con l’accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, tentato stupro in pieno giorno: arrestato un cuoco di 23 anni.

palpeggiata sottopasso pieno giornoRoma, tentato stupro in pieno giorno: arrestato un cuoco di 23 anni - Camminavano fianco a fianco nel sottopassaggio ferroviario nei pressi della stazione Tuscolana, per puro caso ieri mattina si sono ritrovati faccia a faccia. ilmessaggero.it

