PALINSESTI 11-17 GENNAIO 2026 | ZELIG SFIDA LA PRESIDE SCOTTI SI SDOPPIA PASCOLI

Da bubinoblog 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i palinsesti televisivi dal 11 al 17 gennaio 2026: tra le novità,

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’11 al 17 gennaio 2026. Rai1 D: Prima di Noi (25) 1ªTv L: La Preside (14) new M: Zvanì: Il Romanzo Famigliare di G. Pascoli 1ªTv M: Zamora 1ªTv G: Don Matteo 15 (210) 1ªTv V: Tali e Quali (24) S: The Voice Kids (26) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (14) new M: Io Sono Farah 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna (23)   1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Ruota dei Campioni S: C’è Posta per Te (29) L’1112, ore 9:20 – Santa Messa del Papa Il 1201, ore 23:30 – Passaggio a Nord-Ovest Doc. Dal 1401, seconda serata – Risiko: Sfide di Potere Rai2 D: Il Mio Regno per Una Farfalla 1ªTv L: Boss in Incognito  new M: Il Collegio (36) M: Intreccio di Destini 1ªTv G: Ore 14 Sera V: Ferrari 1ªTv S: FBI (1322) + FBI: International (1922) 1ªTv Italia 1 D: Le Iene L: John Wick M: Roma-Torino M: Homefront G: Harry Potter e I Doni della Morte I V: Harry Potter e I Doni della Morte II S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: M: Chi l’ha Visto? G: V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Entrapment L: M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Tra Le Nuvole L: Il Sarto a Panama M: Mistery, Alaska M: G: La Maschera di Ferro V: Platoon S: Agente 007: Zona Pericolo Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Quel Piccolo Grande Miracolo di Natale L: 4 Hotel  new M: Una Principessa a Natale M: Godzilla G: Armaggedon: Giudizio Finale V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti  R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy  R M: Costa Concordia: Cronaca di un Disastro M: Little Big Italy G: La Magia del Vischio 1ªTv V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private Dal 1201, ore 20:30 – Celebrity Chef new Dal 1701, ore 14:30 – DonnAvventura  new Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 4 AL 10 GENNAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

palinsesti 11 17 gennaio 2026 zelig sfida la preside scotti si sdoppia pascoli

© Bubinoblog - PALINSESTI 11-17 GENNAIO 2026: ZELIG SFIDA LA PRESIDE, SCOTTI SI SDOPPIA, PASCOLI

Leggi anche: PALINSESTI 11-17 GENNAIO 2026: ZELIG SFIDA LA PRESIDE, SCOTTI SI SDOPPIA, PASCOLI

Leggi anche: PALINSESTI 11-17 GENNAIO 2026: ZELIG SFIDA LA PRESIDE, SCOTTI SI SDOPPIA, PASCOLI

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Radio Fuori Campo: da Lione il palinsesto della nuova settimana; A Cuneo un tuffo nella Galleria Borghese, da Raffaello a Bernini; Tutti al cinema! La programmazione della sala del CRC dell'Antella, dall'1 gennaio all'1 febbraio 2026; I concerti del 2026 a Milano.

Palinsesti Mediaset gennaio 2014 - Tra le novità del palinsesto invernale della rete ammiragliaMediaset, vi segnaliamo il ritorno del padre di tutti i reality show, GrandeFratello, che tornerà ad occupare la serata del giovedì. it.blastingnews.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.