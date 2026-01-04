Le pagelle dello slalom femminile di Kranjska Gora 2026 evidenziano le performance di Camille Rast, che conquista la vittoria con una seconda manche impeccabile. Tra le atlete in evidenza, Della Mea e Peterlini si distinguono, mentre Colturi e Ljutic non riescono a brillare. La competizione, svoltasi domenica 4 gennaio, ha regalato emozioni e dimostrato la crescita di alcune protagoniste di questa stagione.

PAGELLE SLALOM KRANJSKA GORA. Domenica 4 gennaio 2026 CAMILLE RAST 10: che vittoria! Dopo una prima manche nella quale ha messo in mostra una sciata impeccabile ed efficace, la svizzera sapeva che si giocava tutto nella seconda manche. Al traguardo c’era una scatenata Mikaela Shiffrin, capace di disputare una seconda prova stellare. L’elvetica non si è scomposta, ha proseguito con la sua sciata e nel finale, laddove la statunitense aveva fatto il vuoto, ha risposto alla grande, centrando un successo dal peso specifico indicibile. MIKAELA SHIFFRIN 9: ha fatto tutto quello che era in suo potere per fermare Camille Rast, ma oggi la svizzera non aveva rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle slalom femminile Kranjska Gora 2026: Rast impressiona e doma Shiffrin. Della Mea e Peterlini brillano, Colturi e Ljutic no

