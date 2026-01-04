Pagelle Lazio Napoli i TOP e FLOP del match di Serie A

Analisi dei voti e delle prestazioni dei protagonisti nel confronto tra Lazio e Napoli, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 2-0, evidenziando le valutazioni dei giocatori che hanno partecipato alla sfida. Di seguito, i principali TOP e FLOP del match, con un focus obiettivo sulle performance di entrambe le squadre.

Pagelle Lazio Napoli: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha affrontato quella di Conte Lazio Napoli match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526, è terminato 0-2. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A. Il Napoli espugna l’Olimpico con un netto 2-0, dominando una Lazio nervosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Napoli, i TOP e FLOP del match di Serie A Leggi anche: Pagelle Lazio Cagliari, TOP e FLOP del match di Serie A Leggi anche: Pagelle Napoli Juve, i TOP e FLOP del match di Serie A Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Udinese-Lazio 1-1, pagelle: Vecino illude la squadra di Sarri, Padelli tiene in vita i friulani prima del pareggio di Davis; Le pagelle di Udinese-Lazio: tutti bene tranne Gila. Al Var l’ennesimo disastro…; Udinese-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Davis risponde a Vecino in pieno recupero, pari tra le polemiche per il doppio tocco di mano; Le pagelle di Cremonese-Napoli: Lobotka vede e disegna calcio, Bianchetti travolto da Hojlund. Le pagelle di Lazio-Napoli, i voti del match dell'Olimpico: i top e i flop della partita - 30 tra Lazio e Napoli si è concluso con il risultato di 0- ilmattino.it

Le pagelle di Lazio-Napoli 0-2: benvenuti al Politano-show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. Pellegrini-Marusic da incubo, si salva Romagnoli - show, che roccia Rrahmani e super Spinazzola. eurosport.it

Lazio-Napoli 0-2, le pagelle dei biancocelesti: Cataldi (5) fuori giri, espulsioni ingenue per Noslin (5) e Marusic (4) - 2 contro il Napoli che dimostra la propria superiorità per tutti i novanta minuti. msn.com

Doppio HOJLUND, CONTE stende SPALLETTI: Napoli-Juventus 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Colombo e il VAR bocciati dai quotidiani: le pagelle li stroncano Continua qui https://ift.tt/k2sVdW7 #lazio #laziopress - facebook.com facebook

Pagelle Udinese Lazio, ecco i TOP e i FLOP del match della 17a giornata di Serie A x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.