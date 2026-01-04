Pagelle Juve Lecce | Yildiz è troppo per questa squadra? Con Zhegrova ci stiamo accontentando? – VIDEO

Dopo l’1-1 tra Juventus e Lecce, analizziamo le pagelle dei protagonisti. Dal talento di Yildiz alle performance di Zhegrova e McKennie, emergono alcuni dubbi e certezze sulla rosa bianconera. Un confronto obiettivo sulle forze e le criticità della squadra, per capire meglio le caratteristiche e le prestazioni di questa fase del campionato.

Pagelle Juve Lecce: dubbi e certezze dopo l’1-1 dello Stadium. Dal talento isolato del turco al flop di David, fino alla garanzia McKennie. Il pareggio interno contro il Lecce non ha portato in dote solo un punto che sta stretto per la classifica, ma ha sollevato interrogativi pesanti sulla tenuta mentale e tecnica di alcuni singoli in momenti chiave della stagione. Nel nostro consueto appuntamento con le pagelle video, analizziamo una partita dai due volti, dove la luce e le ombre si sono alternate in modo a tratti drammatico. Il focus principale non può che essere su Kenan Yildiz: la sua prestazione ha spesso dato la sensazione di un talento che “predica nel deserto”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus-Lecce 1-1: David scellerato (4), Yildiz ha il solo torto di non calciare il rigore (7), Falcone super (7,5); Juve-Lecce, le pagelle: David presuntuoso, 4. Falcone merita pure la fortuna, 8; Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: McKennie fondamentale (7), lampi di Yildiz (6,5). Ma che fai David (4,5)?; Juvetus-Lecce, le pagelle: David (4) rigore disastroso, McKennie (7) affidabile, Banda (7) prodezza, Yildiz (6) sfiora il gol vittoria,....

