Pagelle – Conte vara il Napoli 02 da prefisso telefonico milanese E passeggia su quel che resta del sarrismo circense

Le pagelle di Lazio-Napoli 0-2, a cura di Fabrizio d’Esposito, analizzano la partita e le prestazioni delle squadre. In questa occasione, Conte presenta il Napoli 02, un nuovo assetto tattico che si distingue per concretezza e disciplina. La partita evidenzia i punti salienti del confronto, offrendo un'analisi obiettiva e approfondita delle scelte e dei risultati, senza sensazionalismi, in linea con uno stile sobrio e professionale.

Le pagelle di Lazio-Napoli 0-2, a cura di Fabrizio d'Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Alla voce del portierone serbo, il taccuino è perlopiù vuoto, in bianco. Gli autoctoni centrano la porta solo al novantesimo, ma l'ausilio di Santa Traversa sgonfia la paura. Insomma, Zio Vanja, fratellino di Sergej, un tempo idolo locale, prende solo acqua – senza voto DI LORENZO. Il primo golazo di Zio Spina principia dal Capitano dei Due Scudetti che anticipa l'omologo tatuato della Lazio e poi va su Na-Politano: la destra storica del Napule ha ripreso il suo cammino – 6,5 RRAHMANI. Nella sequenza dei quattro zero a due in terra straniera, questa è la partita meno impeccabile di Amir condottiero della difesa, l'unico reparto che fa stare senza pensieri il rivoluzionario in panca.

