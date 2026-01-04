Padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno il bambino pubblica il video su TikTok e lo incastra | 59enne indagato per maltrattamenti

Un episodio di maltrattamenti familiari a Catania ha portato all’indagine di un uomo di 59 anni, accusato di aver picchiato il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno. Il bambino ha condiviso il video sui social, contribuendo a portare alla luce la vicenda. La notizia solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e delle violenze in ambito familiare.

«Chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io». Con queste parole un uomo di 59 anni di Catania ha colpito ripetutamente il figlio di 10 anni con un grosso cucchiaio di legno, mentre il bambino implorava che smettesse e piangeva disperato. L’aggressione è avvenuta nel rione storico di San Cristoforo, è stata ripresa e pubblicata su TikTok, dove il video è diventato virale. Nel filmato si vede anche un’altra bambina che assiste alla violenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Catania, il ragazzino non è figlio biologico dell’uomo, ma è stato adottato e porta il suo cognome. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Picchia il figlio col cucchiaio, l'uomo indagato anche per maltrattamenti alle tre figlie. A postare il video su Tik Tok è stato il bambino vittima dell'aggressione?

Leggi anche: Picchia il figlio con un grosso cucchiaio di legno e il video diventa virale: padre fermato a Catania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Picchia il figlio con cucchiaio di legno e il video diventa virale, fermato; Picchia il figlio con cucchiaio di legno e il video diventa virale, fermato; Picchia il figlio con cucchiaio di legno e il video diventa virale, fermato; Colpisce senza freni il figlio con un cucchiaio di legno e il video diventa virale su Tik Tok: fermato un uom.

Incredibile in Sicilia, padre aggredisce il figlio con un cucchiaio di legno e il video diventa virale sui social - Colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio che gli dice di voler “stare con la mamma” urlandogli contro “chi sono io? strettoweb.com