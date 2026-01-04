Padre e figlio arrestati mentre rubano il rame

Nella mattinata del 4 gennaio 2026, a Carrara, la polizia ha arrestato un padre e un figlio sorpresi mentre tentavano di asportare rame da un edificio scolastico. L’intervento tempestivo ha evitato il proseguimento del furto, evidenziando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’episodio sottolinea la necessità di vigilanza e prevenzione contro i reati legati al patrimonio pubblico.

Carrara, 4 gennaio 2026 – Blitz della polizia: arrestati due ladri in flagranza mentre rubavano rame da una scuola. L’operazione trae origine da un intervento della volante del commissariato di Carrara a seguito di un sopralluogo per furto. Poi una mirata attività di osservazione e controllo, disposta e coordinata dal primo dirigente Pietro Scaramella per contrastare il fenomeno a seguito, in particolare, di una serie di furti di rame perpetrati in danno di alcuni istituti scolastici. Alcune auto “civetta” per diversi giorni e diverse notti hanno pattugliato il territorio ponendo particolare attenzione alle scuole non ancora oggetto di azioni predatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre e figlio arrestati mentre rubano il rame Leggi anche: Rubano il rame e lasciano 3mila persone senza telefono, tre arrestati nel Salernitano Leggi anche: Rubano in un appartamento, ladri arrestati mentre tentano la fuga Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sparatoria in strada durante lite con ex moglie, arrestati padre e figlio dopo fuga in moto; Nardò, 51enne ferito mentre difende donna dall'ex marito: arrestati padre e figlio 15enne. L'accusa è tentato omicidio; Padre e figlio arrestati mentre rubano il rame; Mamma e figlio spacciano insieme a Torino Pozzostrada: arrestati dopo una segnalazione anonima. Padre e figlio arrestati mentre rubano il rame - Avevano già accatastato 50 chili di metallo da canale e pluviali ... lanazione.it

Nardò, 51enne ferito mentre difende donna dall'ex marito: arrestati padre e figlio 15enne. L'accusa è tentato omicidio - Un 41enne e suo figlio di 15 anni sono stati arrestati a Nardò, in provincia di Lecce, con le accuse a vario titolo di tentato omicidio in concorso aggravato, porto di arma clandestina e detenzione il ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sparatoria con ferito a Nardò: arrestati padre e figlio - La Polizia ha rintracciato a Gallipoli l'uomo che ha esploso il colpo di pistola ed era poi fuggito col figlio 15enne in moto. leccesette.it

Nessuna madre, nessun padre dovrebbe riconoscere un figlio 'attraverso quello che resta', nessuno dovrebbe aspettare un nome, un riscontro, un telefono che non squilla. Per una festa. Non così, non così porca puttana. E allora sì, io accuso. Accuso la cultur - facebook.com facebook

Crans-Montana, il padre di un ferito: "Mio figlio sta male, ma è vivo". #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.