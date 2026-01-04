Padre di 90 anni uccide la figlia 60enne

Un tragico episodio si è verificato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia di 60 anni. La vicenda, ancora sotto indagine, ha suscitato grande sgomento nella comunità locale. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

Una donna di 60 anni è stata uccisa dal padre 90enne in un appartamento di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe dei problemi cognitivi dovuti all'età. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia Sassuolo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Padre di 90 anni uccide la figlia 60enne Leggi anche: Un uomo di 90 anni uccide la figlia 60enne nel Modenese Leggi anche: A 90 anni uccide la figlia in casa: giallo sull’omicidio nel Modenese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Omicidio nel Modenese: padre uccide la figlia in casa - Non è chiara la dinamica al momento, carabinieri sul posto ... msn.com

Padre 90enne uccide la figlia a Castelnuovo Rangone, tragedia familiare nel Modenese - Tragedia familiare a Castelnuovo Rangone, comune in provincia di Modena, dove un padre di 90 anni ha ucciso la figlia 60enne ... virgilio.it

Omicidio in famiglia. Padre 90enne uccide la figlia - Il genitore anziano forse era seguito per patologie ... rainews.it

26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore

«Chi sono io Il padre e mi devi ubbidire», urlava l'uomo mentre il bambino di 10 anni implorava che smettesse - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.