Padre a 18 anni ma il dna smentisce | Quel bambino non è suo figlio

Una giovane donna e un uomo appena maggiorenne sono al centro di una vicenda che coinvolge una gravidanza risalente a diversi anni fa. Nonostante la relazione sia terminata, recenti analisi del DNA hanno smentito il legame biologico tra il padre e il bambino, sollevando questioni legali e personali ancora da approfondire. La vicenda si svolge a La Spezia, evidenziando le implicazioni di situazioni complesse legate a rapporti giovanili e responsabilità.

La Spezia, 4 gennaio 2026 – Lui appena maggiorenne, lei minorenne. Una relazione fugace risalente ad alcuni anni fa e al termine della quale è emerso il dato di una gravidanza, portata alla sua naturale conclusione. La consapevolezza di dover sostenere la crescita morale e materiale del piccolo che, col passare dei mesi, nel giovane lascia ben presto spazio al dubbio di essere effettivamente il padre del piccolo. Risultato? Un ricorso al tribunale che, supportato dall'esito del test del dna disposto dai giudici, ha portato lo stesso giovane a ottenere il disconoscimento della paternità del bimbo, con l'ordine del Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di annotare la modifica nell'atto di nascita del minore inizialmente riconosciuto.

