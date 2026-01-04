Padoin | Con il Parma gara difficile noi compatti ma poco concreti Ora siamo focalizzati sulla Coppa Italia

Padoin ha commentato la recente partita del Parma, sottolineando la difficoltà dell'incontro e l'importanza di mantenere compattezza in campo. Tuttavia, ha evidenziato come la squadra possa migliorare nella fase offensiva. Ora l'attenzione è rivolta alla prossima sfida di Coppa Italia, con l'obiettivo di affrontarla con concentrazione e determinazione.

. Le dichiarazioni del tecnico della Juve Primavera. La diciottesima giornata del campionato  Primavera 1  si chiude con un pareggio a reti bianche tra  Juventus  e  Parma. Al termine della sfida, andata in scena in un pomeriggio di grande equilibrio tattico, il tecnico bianconero  Simone Padoin  ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando sia i passi avanti nella tenuta difensiva che le difficoltà incontrate nella costruzione della manovra offensiva. Padoin ha riconosciuto il valore dell’avversario, una delle formazioni più in forma del torneo, evidenziando come il risultato di  0-0  sia lo specchio fedele di una gara combattuta ma priva del guizzo vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

