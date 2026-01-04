Ottavo giorno di proteste in Iran

Oggi si è svolto l'ottavo giorno di proteste in Iran, con nuove manifestazioni a Teheran. Sono state segnalate anche alcune violenze in diverse aree dell'Iran occidentale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Fars. La situazione continua a evolversi, mantenendo alta l'attenzione sulla stabilità del paese e sui sviluppi delle manifestazioni in corso.

9.00 Nuove manifestazioni si sono tenute a Teheran, mentre sono state segnalate violenze in alcuni centri dell'Iran occidentale, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Fars. La nuova ondata di proteste, legata inizialmente al costo della vita, è cominciata lo scorso 28 dicembre nella capitale iraniana e da allora si è diffusa al resto del Paese, con rivendicazioni politiche. Le proteste hanno interessato, in varia misura, circa 40 città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

