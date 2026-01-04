Ospedale di Perugia l' encomio del Ministero della Salute

L'ospedale di Perugia è stato ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Salute, ricevendo un encomio dal Dipartimento della Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie. Questo riconoscimento testimonia l’impegno e la qualità dell’assistenza offerta dalla struttura, contribuendo alla salute pubblica e alla gestione delle emergenze. Un risultato che sottolinea l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario locale.

