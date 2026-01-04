Oroscopo urticante 5 –11 gennaio 2026

Ecco l’introduzione richiesta: Dal 5 all’11 gennaio 2026, l’oroscopo si propone di analizzare con chiarezza e senza fronzoli le influenze astrologiche della settimana. Un’interpretazione sobria e accurata, pensata per offrire spunti utili e mirati, senza sensazionalismi. Una lettura diretta, che aiuta a comprendere meglio i movimenti dei pianeti e il loro possibile impatto sulla vita quotidiana, mantenendo un tono equilibrato e professionale.

Bentornati sotto la lente dell'ortica: quella che non consola, non abbraccia e soprattutto non assolve. La settimana riparte con i buoni propositi già stanchi e la realtà che chiede il conto. Se cercate zucchero, cambiate pianta. Qui si punge per igiene mentale. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti a razzo, finisci a freno a mano. L'energia c'è, la direzione no. Prima di caricare qualcuno, controlla se è il nemico giusto o solo uno specchio. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Vuoi stabilità ma muovi i paletti ogni due ore. Il portafoglio ti osserva in silenzio giudicante. Spoiler: non è d'accordo con te.

