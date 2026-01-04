Orietta Berti | Sui miei progetti sono da sola ogni mio successo è grande perché lo decide il pubblico

L'ospite della prima puntata di A Ruota libera condotta da Francesca Fialdini è Orietta Berti, la cantante racconta i 60 anni di carriera e il suo futuro: «La musica è sempre stata una sfida continua. Per i 60 anni di carriera sto registrando un cofanetto con tutte le mie canzoni. Oggi i ragazzi con cui lavoro mi mandano i brani già preparati con la mia voce ricreata con l’intelligenza artificiale, con intonazioni perfette che una voce umana non può replicare. Sto cercando di riprodurli davvero, è un lavoro complesso che richiede anche tanta tecnica vocale, ma ci sto riuscendo, poco alla volta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

