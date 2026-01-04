Ora tocca alla Befana Poi il centenario

La Befana segna il conclusivo momento delle festività, accompagnata da eventi e iniziative che caratterizzano questo periodo. Con l’avvicinarsi del centenario, si intensificano le attività e le celebrazioni, mentre le autorità monitorano attentamente la viabilità per garantire un flusso di traffico regolare. Un momento di transizione che richiede attenzione e pianificazione per assicurare un passaggio sereno verso la ripresa quotidiana.

Volata finale verso la chiusura del periodo delle feste fra appuntamenti e iniziative. E gestione del traffico 'sorvegliata' speciale. Strade e piazze, con gli addobbi natalizi, hanno visto in questi giorni tanti visitatori, confermando Assisi, che si cala ora nel centenario francescano, meta privilegiata da tanti turisti. Qualche malcontento c'è stato sulla gestione, in certi momenti, degli accessi alla parte alta di Assisi dove la ridotta possibilità di accogliere veicoli al parcheggio di Piazza Matteotti – per l'incendio dello scorso maggio - si fa sentire; con il rischio di tagliare fuori dai flussi turistici questa zona, con ripercussioni sulle attività che vi sono presenti.

Cara Befana tra poco tocca à ua te! Portaci solo cose bellé

