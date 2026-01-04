Dopo la recente cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, si apre un dibattito sulla possibile transizione democratica nel paese. Mentre alcuni celebrano un passo verso la libertà, altri ipotizzano un accordo nascosto volto a escludere il regime attuale. La situazione resta complessa e in evoluzione, sollevando interrogativi sulla reale direzione del processo e sulle future prospettive politiche del Venezuela.

Transizione democratica o accordo con una parte del regime? Nelle prime ore dopo la clamorosa cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro si fa strada l'ipotesi di un accordo sotto banco per farlo fuori con alcuni suoi fedelissimi o presunti tali. "Una parte del regime ha abbandonato Maduro al suo destino. Forse parlare di cattura concordata è troppo, ma hanno accettato le richieste americane di destituire il presidente", osserva una fonte italiana del Giornale, che lavora da anni in Venezuela. La stessa fonte, ben informata, lo scorso novembre aveva rivelato: "La vice di Maduro, Delcy Rodríguez, è meno aggressiva e suo fratello ricopre la carica di presidente dell'Assemblea nazionale (il Parlamento, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ora Caracas sogna la democrazia. La Nobel esulta ma Trump la gela.

C'è un'idea che si fa strada, in questi tempi oscuri. L'idea che per avere la pace bisogna fare la guerra. Non una guerra qualsiasi. La guerra ai cattivi. Quelli che noi decidiamo essere cattivi. E così bombardare Caracas, in Venezuela, viene raccontato come giu - facebook.com facebook