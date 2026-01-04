Operatore di Local Team aggredito a Ciampino mentre documentava i danni del forte vento

Un operatore di Local Team è stato aggredito mentre stava documentando i danni causati da un forte vento su un campo da padel a Ciampino. L'episodio si è verificato durante le operazioni di valutazione dei danni, evidenziando le difficili condizioni di lavoro e la necessità di tutela per chi si occupa di monitoraggio e intervento in situazioni di emergenza.

Un operatore di Local Team è stato aggredito mentre cercava di documentare i danni causati da un nubifragio a un campo da padel a Ciampino. Nelle immagini, l'operatore si stava posizionando su suolo pubblico quando un uomo è uscito dalla proprietà aggredendolo verbalmente a più riprese fino a impedirgli di portare a termine il suo lavoro.

