L’ingresso di Openda nella partita contro il Lecce ha suscitato critiche da parte dei media, che sottolineano un errore nel finale come un ostacolo al tentativo di rimonta della Juventus. La prestazione del belga, caratterizzata da alcune occasioni sbagliate sotto porta, ha influenzato negativamente la valutazione complessiva della squadra e la sua posizione in classifica.

Openda Juve, ingresso amaro contro il Lecce: la frenesia sotto porta e quel gol mancato che pesa sulla classifica bianconera. Il pareggio interno della Juventus contro il Lecce, terminato con il punteggio di 1-1 all’Allianz Stadium, ha lasciato un senso di profonda incompiutezza e delusione in tutto l’ambiente bianconero. Se l’attenzione mediatica principale si è inevitabilmente focalizzata sull’errore decisivo dal dischetto di Jonathan David, le pagelle odierne pubblicate da Tuttosport accendono i riflettori in maniera critica anche su un altro protagonista mancato del reparto offensivo: Lois Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, i giornali bocciano senza appello il belga: «Quell’errore nel finale sa tanto di mazzata sul progetto di rimonta dei bianconeri». Il voto

Openda e il primo gol con la Juve: "Sono felice". Poi rivela: "Non è stato semplice in questi mesi" - La Juventus trova una vittoria importantissima sul campo insidioso del Bodo/Glimt tra freddo, neve e difficoltà normali per mancanza di abitudini nel giocare in certe condizioni. tuttosport.com

Juve, Openda in vantaggio su David: spazi e rapidità, così può far male alla Roma - E Spalletti conosce molto bene Gian Piero Gasperini, lo dimostra la lunga analisi a cui si lascia andare in conferenza stampa. tuttosport.com

Juventus, perché David e Openda non giocano - A sorpresa non c'è Jonathan David tra i giocatori della Juventus che scenderanno in campo da titolari contro il Napoli. calciomercato.com

Juventus-Lecce 1-1: David e Openda vi vengo a prendere!!! Cacciateli!!! - facebook.com facebook

" #David, #Cambiaso e #Openda: una disgrazia". Furia social dei tifosi #Juve dopo il pareggio col #Lecce x.com