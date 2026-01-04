Omicidio nel Modenese | padre uccide la figlia in casa

Un grave episodio si è verificato oggi a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un padre ha tragicamente ucciso la propria figlia all’interno della propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di questa drammatica vicenda familiare, che si aggiunge a una serie di episodi simili nella regione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Modena, 4 gennaio 2026 – Tragedia familiare, ennesima nella nostra provincia, in via per Formigine a Castelnuovo Rangone (Modena). Dalle prime indiscrezioni che arrivano, un padre anziano, 90 anni, ha ucciso la figlia di 60. Pare che l'uomo sia affetto da patologie, non meglio note al momento. Non è chiara nemmeno la dinamica del delitto. Sul posto ci sono i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena insieme ai colleghi della Stazione. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio nel Modenese: padre uccide la figlia in casa

