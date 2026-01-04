Omicidio di Aurora Livoli la prima vittima di Velazco | Diceva | ti spezzo il collo

L'omicidio di Aurora Livoli rappresenta un episodio tragico che ha sconvolto Milano. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, legate anche alla vicenda di Velazco, accusato di aver minacciato una studentessa di 19 anni. Questi eventi evidenziano la gravità delle minacce e delle aggressioni che si verificano nella città, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore tutela e sicurezza.

«A un certo punto ha avvicinato la bocca al mio orecchio e mi ha sussurrato: “Adesso muori”». La studentessa peruviana di 19 anni, all’ultimo anno delle superiori, racconta con voce ancora scossa l’aggressione subita la sera del 28 dicembre a Milano, un episodio che oggi assume un peso ancora più drammatico alla luce delle indagini sull’omicidio di Aurora Livoli. L’uomo indicato come responsabile, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni e connazionale della ragazza, inizialmente fermato per tentata rapina, è stato successivamente iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. «È successo tutto in pochissimo tempo — racconta la giovane — prima ha aggredito me, e poco dopo, se sarà confermato, avrebbe ucciso un’altra ragazza». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio di Aurora Livoli, la prima vittima di Velazco: «Diceva: ti spezzo il collo» Leggi anche: La prima vittima di Valdez, l’uomo accusato dell’omicidio di Aurora: “Voleva buttarmi sui binari. Mi diceva: zitta, stai per morire” Leggi anche: Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; Femminicidio di Aurora Livoli, indagato l’uomo del video: “Aveva già una condanna per stupro”; Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni. Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me" - Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per la morte della 19enne di Latina, verrà sentito davanti al pm di Milano il prossimo 8 gennaio ... milanotoday.it

Aurora Livoli morta a Milano, l'ammissione dell'indagato sulle immagini nella metro e le sostanze stupefacenti - L'indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, Emilio Velazco, ha reso dichiarazioni spontanee sulla rapina precedente, chiedendo l'interrogatorio ... virgilio.it

Aurora Livoli, la prima vittima del killer: «Mi ha messo le mani al collo e mi ha detto 'morirai'. Potevo essere io al suo posto» - «Mi diceva solo 'tu oggi muori, morirai' mentre cercava di trascinarmi in un luogo buio e isolato». msn.com

Delitto di Cimiano, indagato un 56enne peruviano per l’omicidio di Aurora. Ha precedenti per violenza sessuale ed era stato fermato per una tentata rapina la sera stessa. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Per l’omicidio di Aurora Livoli in carcere Emilio Gabriel Valdez Velazco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.